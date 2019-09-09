İstanbul Beyoğlu'nda, 31 Ağustos'ta iki kuzen arasında yaşanan tartışma cinayetle bitmişti. Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a gelen kuzenler Halil Çakar (19) ve Mehmet Budan (19) arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KUZENİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü belirtti. Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi. Bunun üzerine aile büyükleri Budan'ı mezarlığa götürdü.

"SEN DE HAKKINI HELAL ET"

Mezar başında dua eden Budan, "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sen de hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol" dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİNİ DE ÇEKMİŞ

Budan'ın ayrıca kuzenini öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir müze önünde çekilen görüntülerde öldürülen Çakar'ın gülerek kuzeniyle konuşması cep telefonuyla görüntülendi.

MEZARA 500 METRE UZAKLIKTA CEZAEVİNDE

Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarına 500 metre mesafede bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.