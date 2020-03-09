09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da, Emre Nuri Korkut (41),2018'de açtığı kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezinde Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi'nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek, hastalarının güvenini kazandı.
SAHTE DİPLOMALAR ELE GEÇİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine Korkut gözaltına alındı. Lise mezunu olduğu ortaya çıkan Korkut'un iş yerinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 22 Şubat 2018'de sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.
33 KİŞİYİ DOLANDIRDI İDDİASI
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından açılan davada 33 kişinin şikayetçi olduğu Emre Nuri Korkut, kendisini "Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir. Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları düzelecek miyim sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum, bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır" diye savundu. Yargılama sonunda mahkeme sanığı, her bir mağdur için 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55 yıla mahkum etti.
İSTİNAFA İTİRAZ ETTİ
Sanık avukatı Konuralp Yeşil, kararı 'resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık' suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığı gerekçesiyle Bursa İstinaf Mahkemesi´ne taşıdı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi de suçun uzlaştırma kapsamında kaldığını bildirerek, sanığı tahliye etti. Emre Nuri Korkut´a yurt dışı yasağı konulurken, yargılaması Bursa Bölge Mahkemesi´nde devam edecek. Korkut'un yeniden yargılaması, önümüzdeki ay başlayacak.
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