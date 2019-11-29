İHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Antyeri Mahallesi'nde, bugün öğleden sonra akılalmaz bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Topbaş (56) komşusuna yardım için ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından keserek yaraladı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre kanlar içinde kalan Topbaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.