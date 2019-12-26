İHA

Karabük'te, edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1001 No'lu cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından koptu. Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) demir aksamı koparak kırılan kapıdan yola düşerek ağır yaralandı.

KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İHA'da yer alan habere göre diğer yolcuların uyarısı sonucu duran otobüsten inen yolcu ve sürücü, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşanan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsünün kırılan kapısından elinde poşetler bulunan Satiye Yılmaz'ın yola düşmesi yer aldı.

Yaşanan kaza sonrası otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlattı.