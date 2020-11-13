Gece kulübünde kaçak güzellik yarışması!

DHA

Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor. Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.

Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.

Öte yandan eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.

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