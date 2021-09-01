3 küçük kızını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve geçirdiği cinnet sonrası 3 küçük kızını silahla vurarak öldüren şahsın ilk ifadesinde çocukların kendisinde soğuduğu hissettiğini belirterek olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.
Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.
Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.
OTOPSİ RAPORLARI ÇIKTI
Trabzon'un Of ilçesinde üç kızını öldüren imam Emre G.’nin sorgusu sürüyor. Babalarının silahından çıkan kurşunlarla yaşama veda eden Yaren, Hiranur ve Elif Beyza'nın ilk otopsi raporu çıktı.
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, çocukların cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlk rapora göre Elif Beyza’nın sağ dudak üstünden giren kurşun sol kulağının üzerinden çıkış yaptı. Ayrıca minik kızın, kol ve bacaklarında iyileşmeye yüz tutan yaralar olduğu belirtildi.
Hiranur'a ise kurşunun kafasının sol tarafından arkadan giriş yaptığı ve sağ gözden çıktığı tespit edildi. Yaren’in ise kafa arkasından iki kurşun isabet ettiği belirlendi.
Adli tıp uzmanları hazırlayacakları kesin ölüm raporunu savcılığa gönderecek.
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