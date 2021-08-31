İmam, 3 kızına kurşun yağdırdı!

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Trabzon'un Of İlçesi Uluağaç köyünün cami imamı olarak görev yapan Emre G. (36), akşam eve döndükten sonra tabancasını alarak 3 çocuğuyla birlikte evden çıkarak dere yatağına indi.

Emre G., dere yatağında belinden çıkardığı silahıyla 4, 7 ve 11 yaşlarında olduğu belirlenen kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Yaren G. (Mor elbiseli) Hiranur G. (Karşıda oturan) ve Elif G. (Ablasının yanındaki)

Çocuğunu öldüren imam 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü söyledi. İhbarın ardından adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri üç çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı.

İmam Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken imamın eşiyle arasının bozuk olduğu ve bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi.