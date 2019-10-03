AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yüzde 50+1 tartışmaları için, "Bizim Cumhurbaşkanımızın, Parti Sözcülerimizin açıklamaları ortada. Faruk Bey'in bireysel açıklaması dedik. Karşımızda bu tartışmayı yürüten partinin oy oranı yüzde 25. Abbas kendileri, 1950'den beri yolcular, bir yere oturamadılar. Genel Başkanları aday olmaya cesaret edemiyor. 1950'den beri yolculuğa çıktılar, geri gelemediler. Düştükleri müşkül durumu örtbas etmek için kendilerini kurtarma derdindiler" dedi. Muş'a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Cumhurbaşkanı şunu görmüş, beyefendiler yüzde 50+1'i geçemiyorlar. Bu AK Parti ile MHP'nin toplamı. Bütün anketlerin yüzde 40'ın biraz üstünde göstermeyen mi var? Cumhurbaşkanı büyük bir savrulmanın içinde. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görevlendirmelere bakın, herkese bir makam, bir mevki veriliyor" diye konuştu.

Habertürk TV'de AK Partili Mehmet Muş, Saliha Çolak'ın, CHP'li Özgür Özel de Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı. Muş ve Özel son günlerde yaşanan yüzde 50+1 tartışmalarını değerlendirdi.

MEHMET MUŞ: BİZİM İÇİN TARTIŞMA BİTTİ

Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Bu tartışma birkaç gündür konuşuluyor. Faruk Çelik'in bir ifadesi olarak basına yansıdır. Kendisi bakanlık, milletvekilliği yapmış bir isim. Kendi beyanıdır. Bu resepsiyonda Cumhurbaşkanımız 'Yasamanın meselesidir, bu milleti yorar' dedi. Muhalefet bu işin etrafında dönüşüp duruyor. AK Parti zayıfladıysa kendilerini favori görüyorlar. Bizim açımızdan 50+1 tartışması bitti. Neyi savunuyor muhalefet? Neyi istedikleri belli değil. Sistemi eleştirebilirsiniz. Alternatif olarak şunu savunuyoruz dersiniz. Parlamenter sistemi savunuyorsanız yazarsınız anayasa metninizi. Parlamenter sistemle ilgili ne öngörüyorsanız yazar, toplumun karşısına çıkarsınız. Bizim önerimiz şudur, der böyle bir modelle gelirsiniz. Bir tartışma içinde Türkiye'nin gündemini meşgul ediyorlar. Böyle bir metni ortaya çıkaramazlar. Çıkarırlarsa örtülü ortakları HDP ile ters düşeceklerdir. Beğenmiyorsanız Anayasa çalışmanızı sunarsınız. CHP yöneticilerinin söyleyeceği bütün ifadeler değersizdir" dedi.

"CHP'NİN YÜZDE 25'İ GEÇME İHTİMALİ YOK"

"Öyle tartışmalar oluyor ki sanki CHP'nin oyları yüzde 60'a yüzde 70'e dayanmış durumda" diyen Muş, CHP'nin HDP ve İYİ Parti ile işbirliği içinde olarak iktidara alternatif olma çabasında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"HDP ile bir ilişki içinde, sorduğunuz zaman inkar ederler. Ortak hedef AK Parti'yi gördükleri için ortak hareket ediyorlar. Kayyum atamalarıyla ilgili tartışmalar yaşandı. HDP'den daha etkili muhalefet yapan CHP. Aynı ifadeleri söyleyen Özgür Özel de 'Dağlardan, adalardan talimat alan Demirtaş CHP'yi kullanamaz' diyor. Bugün böyle bir şey yok diyor. İkiyüzlü bir siyaset. Oradan 3-5 oy gelir de, yanına İYİ Parti'yi alıp alternatif olma derdidir. Dün Genel Kurul toplantısında Meral Danış Beştaş, 'Siz bu dili 100 yıldır unutturmaya çalışıyorsunuz' diyor. 1950'ye kadar CHP iktidarı var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü var. HDP milletvekili '100 yıldır asimilasyon politikaları devam ediyor' diyor. Bunu başka milletvekili söylese CHP'li milletvekilleri isyan ederdi. HDP söyleyince boyunlarını büküp önlerine bakıyorlar. Hangi hakla Meral Danış Beştaş bu ifadeleri kullanıyor? Burada seslerini çıkarmıyorlar. Hepsini bir araya koyduğunuz zaman CHP'nin yüzde 30'u yüzde 25'i geçme ihtimali yok. HDP ve İYİ Parti'yi yanına alarak alternatif olma gayretinde."

"1950'DEN BERİ YOLCULAR"

Dün Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan "Yolcudur Abbas" tartışmalarına değinen AK Partili Muş, "Bizim Cumhurbaşkanımızın, Parti Sözcülerimizin açıklamaları ortada. Faruk Bey'in bireysel açıklaması dedik. Karşımızda bu tartışmayı yürüten partinin oy oranı yüzde 25. Abbas kendileri, 1950'den beri yolcular, bir yere oturamadılar. Genel Başkanları aday olmaya cesaret edemiyor. 1950'den beri yolculuğa çıktılar, geri gelemediler. Düştükleri müşkül durumu örtbas etmek için kendilerini kurtarma derdindiler" diye konuştu.

"HDP KIZAR ONLARA"

"Sistemi tartışmaya başlamayacağız" diyen Mehmet Muş son olarak "Muhalefetin gayriciddi olduğunu söylüyoruz. Biz bir metin getirdik. Biz bir devlet ciddiyetiyle meseleye yaklaşıyoruz. Siz savunduğunuz görüş neyse getiremez. HDP kızar onlara. Metin getiremezler, milletin aklını karıştırma derdinde. Ciddi olmadıkları için sistem eleştirisi yapmalarını yadırgıyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: TÜKENMİŞLİK SENDROMU İÇİNDELER

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Partili Mehmet Muş'un açıklamalarını eleştirerek, "Bir tükenmişlik sendromu içindeler. CHP ile ilgili bu sözleri söylemek, siyasi nezaketsizliğin doruk noktası. Dün Meclis'te karşılıklıydık. 1970-1980 Ecevit'in seçim zaferini Mehmet Muş'un eksik bilgisi deyip geçelim" dedi.

Faruk Çelik'in AK Parti ile ilişkisinin devam ettiğinin altını çizen Özel, "Bu tartışma nereden çıktı? AK Parti'nin kurucuları arasındaki Faruk Çelik'in ifadelerinden çıktı. Partisi ile bağı sürüyor, ilişkisi de iyi. Faruk Çelik bunu söyledi, yer yerinden oynadı. Türkiye'de sistem tartışması olmasa, sistem sıkıntısı olmasa Cumhurbaşkanı günde 3 kere açıklama yapıp, bütün Türkiye bunu konuşur muydu? Herkesin aklındaki soru işaretlerine, endişelerine denk geliyor ki böyle büyük bir tartışma yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK DENGELER DEĞİŞTİ"

"İktidar el değiştirdi" diyen Özgür Özel, "Türkiye'de siyasette psikolojik dengeler değişmiş durumda. Eğer bugün iktidar muhalefete muhalefet etme, bunu yapamazlar gibi kelimeler konuşuyorsa psikolojik olarak iktidar el değiştirdi" dedi. Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Muş'un söylediği söz 'Önerilerini getirmiyorlar'. Biz ne önerdiğimizi ortaya koyuyoruz. 16 Nisan Anayasa değişikliğini geri almak. Rejime kast eden maddeleri geri alan, 12 Eylül Anayasası'yla hesaplaşan, demokratik parlamenter sistem öneriyoruz. Anayasalar halk için yapılır ve ortak toplumsal mutabakat metinleridir. Siz bir kişi için yapıyorsanız geçen sefer yaptığınız gibi noktasını, virgülünü elletmeden metni geçirirsiniz. Orada da 50+1'i zor sağlarsınız. 75 gün tatile gittiler, verdikleri sözü unutarak. Biz 75 günde 7 masa kurduk, 80 STK, hukukçu, akademisyen ile bir araya geldik ve 191 maddelik yargı reformu çıkardık. 12 maddelik Anayasa değişikliğini içeren teklifimizi önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Bütün Anayasa getirmek bizim değil, sizin işiniz."

"SAVRULMANIN İÇİNDE"

Yüzde 50+1 tartışması hakkında konuşan CHP'li Özel, "Cumhurbaşkanı şunu görmüş, beyefendiler yüzde 50+1'i geçemiyorlar. Bu AK Parti ile MHP'nin toplamı. Bütün anketlerin yüzde 40'ın biraz üstünde göstermeyen mi var? Cumhurbaşkanı büyük bir savrulmanın içinde. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görevlendirmelere bakın, herkese bir makam, bir mevki veriliyor" dedi.

İTTİFAK TARTIŞMASI

Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moralimiz yüksek, birlikteliklerimizde en ufak sıkıntı yok. Biz 6,5 milyon oy almış, seçmeninin demokrasi içinde çözüm üretsinler diye yolladığı bir siyasi partiyi şeytanlaştırmıyoruz. Her parti gibi onlarla da ilişkimiz var. 9 partili parlamentoda 8 ile iletişim kuran tek partidir. Biz konuşuyoruz diye, haksızlığın yanında doğruları söylüyoruz diye kimse bize söz söylemesin. İYİ Parti'den açıklamalar yapanlar, bir açı olduğu belli. O açıklama CHP ile İYİ Parti arasındaki açıklığı değil. O ifadeleri kullananlar ile parti arasındaki açı. O kişiler niye böyle yapıyorlar, bunun muhatabı ben değilim. CHP büyük bir zafer elde ederken, bu arkadaşlar zehirli dili kullanarak, bu ülkenin kurucu partisini en ağır ithamlarla suçladılar. Bugün Ankaralı da, İstanbullu da söylenen yalanları görüyor. Biz halkımız dışında kimseyle ittifak halinde değiliz. Bu sistem doğru bir sistem değil. Eski sistemde tek başına iktidara gelmezse 40 gün koalisyon görüşmeleri yapılıyordu. Şimdi 5 yıl koalisyon görüşmeleri yapılıyor. Rejimi değiştiren, bu tartışmaları ortaya koyan CHP değil, biz ne eleştirdiysek AK Partili milletvekilleri ondan şikayet ediyorlar. CHP olarak kendi önerilerimiz, siyasetimizi kararlılıkla ifade edeceğiz."