CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni yasama yılı açılışı öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı. CHP Özel, konuşmasına "Güneşli başlayan bu yasama dönemi vatandaşların umutlarını ısıtacak şekilde devam etsin istiyorum" diye başladı.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜ ÜMİT EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren CHP'li Özgür Özel, "Siyaset siyasetçiler için değil halk için yapılır. Her konunun burada çözülmesini istiyoruz. Meclis'in yitirdiği itibarın yeniden kazandırılmasını istiyoruz. Anayasa değişikliğinde nelerden endişe ettiysek hepsi gerçekleşti. Bundan önce hep eleştirdiğimiz için haklı çıkmış durumdayız. Meclis yitirdiği itibarı kazanmak için açılıyor diye ümit ediyoruz. Meclis millet için yasama yapılması gereken yerdir. Son 1 yılda Türkiye krizin derinleştiği, yurtdışında itibar kaybettiği, en çok sandalyeye sahip olan partinin içinden iki parti çıktığı bir sistemle karşı karşıyayız. Yasaların burada yapılacağı bir sisteme ve güçlü parlamenter sisteme geri dönüşü ümit ediyoruz. Ne Türkiye'ye ne bu sistemi getirenlere yaramadığı bir sistemle karşı karşıyayız. Bunun için bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç var. İçtüzük değişikliğiyle olacağını düşünmüyoruz. Sorun Anayasadır, yetkilerin tek elde toplanması, yargının tahakküm altına alınmasının sancılarını çekiyor bu ülke" dedi.

YARGI REFORMU

Yargı reformunu değerlendiren Özgür Özel, "dağ fare doğurdu" dedi. Özel, "Birileri yargı reformu yapacağız derken dağ fare doğurdu. Yargı reformunun ilk paketi geliyor ve yine dağ fare doğurmuş durumda. Yetmez. Bu yasa teklifi yeterli değil. Buna olumlu destek vereceğiz, genişletilmesini savunacağız. Olumlu muhalefet edeceğiz. Daha iyisini talep etsek de yasalara destek vereceğiz. Bu küçük bir şey. CHP 3 ay boyunca çalıştı. Meclis'teki 9 partiye çağrı yaptık. 5'inin düzenli katılımıyla çok etkili bir çalışmamız oldu. 3-4 maddelik Anayasa değişikliğini içeren, 12 Eylül ve 16 Nisan tahribatının kaldırılmasını içeren 191 maddelik bir paketimiz var, kampta son şeklini verip Meclis'teki partilerle bu paketi bütün partilerle paylaşacağız. 7 masa çalıştı" dedi.

AF TEKLİFİ VAR MI?

CHP'nin hazırladığı paketin içeri hakkında bilgi veren Özel, "7 masadan biri infaz, biri insan hakları, biri adil yargılanma hakkı, biri HSK'nın yapısı, biri hukuk eğitimi üzerineydi. Kampta görüşülmeden, Genel Başkanımızın onayı olmadan ve diğer partilere götürülmeden bir şey söylemek doğru olmaz. İnfazla ilgili çok ciddi, suçtan zarar göreni mağdur etmeyecek bir yaklaşımımız var. Kimseyi dışlamadan bir çalışma yapıyoruz. Af demek doğru değil. İnfaz rejiminin reformunu içeren ortak akılla şekillendirilmiş ve komisyonlarda son halinin verileceği bir düzenlemeden bahsediyoruz" diye konuştu.

EYT'LİLERİN DURUMU

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için Meclis'i işaret eden CHP'li Özel, "Emeklilikte yaşa takılanlar çözülemediyse AK Parti ve MHP'nin takındığı tutum yüzündedir. 4 parti EYT'ye söz vermiş, 310 milletvekili. 310 milletvekili sözünü tutsa çözülüyor. Defalarca bunu gündeme getirdik. Yeni dönemde de çok daha aktif şekilde çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP İLE İYİ PARTİ'NİN ARASI MI AÇILIYOR?

CHP'li Özgür Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP ile İYİ Parti arasında bir sorun yok, sorun olacak bir durum da yok. İttifak denilen mesele seçim barajından dolayı partilerin ihtiyaç duyduğu düzenleme. İttifak meselesinin çözümü seçim barajında yatar. CHP nezaketini ilk günden itibaren muhafaza ediyor ve edecek. CHP yerine yapılan yorumların nezaket sınırlarını zorladığını belirtelim. Hepimizin borcu vatandaşın sorununu konuşmak, ittifak konusunda siyasi kehanet değil, sorununa çözüm üretilmesini bekliyor. Gelecekte nasıl ittifak olacak konusunu gazeteciler tartışsın."

YÜZDE 50+1 DEĞİŞSİN ÖNERİSİ

Rejim tartışmalarına değinen CHP'li Özel, "Bu AK Parti ve MHP yüzde 50'nin altında kaldık itirafı. Biz size demedik mi, iki kutuplaşmayı getirir demedik mi? Biz bunları anlatmadık mı? İngiltere, Almanya, Fransa gibi demokrasinin iyi işlediği ülkelerde böyle tartışma yok. Sizin gücünüz azalıyor diye istediğiniz gibi bir Anayasa değişikliği olur mu? Mis gibi sistem vardı siz bozdunuz. İbretle takip ediyoruz" dedi.