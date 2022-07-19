AK Partili Canikli'den Kılıçdaroğlu'na dava

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 'basın yolu ile hakaret ve iftira' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu, 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 28 Haziran'da partisinin TBMM grup toplantısında ve 30 Haziran'da bir gazeteye verdiği röportajda TMSF'ye devredilen şirketlere akrabasının atandığı ve bu şirketlerin içinin boşaltıldığı iddialarını gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde Canikli'nin başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde TMSF´nin kayyum olarak görevlendirilmesi süreci ve bu süreçte 'şirketlerin üst düzey kamu görevlileri tarafından başarılı yönetilebilmesi için oluşturdukları denetim mekanizması' anlatıldı. Dilekçede Canikli'nin hiçbir yakınının Boydak Holding şirketine kayyum olarak atanmadığı, dönemin Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel ile Canikli'nin herhangi bir yakınlığı bulunmadığı, Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının ve Slovakya'daki firmaya 20 milyon Euro aktarıldığı iddiasının doğru olmadığı kaydedildi. TMSF'nin içinin boşaltıldığı iddialarıyla ilgili de Kılıçdaroğlu tarafında bilgi, belge ve delil ortaya konulmadığı, ispat edilemeyen ve belgelendirilmeyen iddianın yalan olduğu aktarıldı.

Nurettin Canikli, 750 bin liralık tazminat davası ve suç duyurusu dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin şahsımla ilgili tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan iddialarına somut ve ayrıntılı cevaplarım ile Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açtığım manevi tazminat davası ve suç duyurusuna ilişkin dava dilekçelerim aşağıda sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.