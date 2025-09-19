Habertürk
        Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur disipline sevk edildi | SON DAKİKA

        AK Partili belediye başkanı disipline sevk

        AK Parti'den yapılan açıklamada, "Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 10:50 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:52
        AK Partili belediye başkanı disipline sevk
