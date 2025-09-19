AK Partili belediye başkanı disipline sevk
AK Parti'den yapılan açıklamada, "Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir" denildi.
Giriş: 19.09.2025 - 10:50 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:52
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ