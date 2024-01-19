Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika SOKAK HAYVANLARI MESAJI: Murat Kurum çözüm önerilerini sıraladı - Son dakika İstanbul haberleri

        AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan sokak hayvanları mesajı

        AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, son dönemde sıkça gündeme gelen sokak hayvanları sorunu için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurum'dan sokak hayvanları mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 'Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Buluşması' programına katıldı. Kadınlara yönelik kreş projesini açıklayan Kurum, "Her mahallemize eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Kadınlarımız için 7/24 hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak." dedi. Sokak hayvanları konusundaki projelerine değinen Kurum, "İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı

        REKLAM

        AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da, Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Buluşması' programına katıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, etkinlikte Kurum'a eşlik etti. Murat Kurum eşi Şengül Kurum ile katıldığı kahvaltı programı sonrasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

        "NE KADAR HAZIR OLDUĞUMUZU GÖRECEKSİNİZ"

        Murat Kurum, "Çok yakında sizlere İstanbul'umuzun geleceğine dair yapmış olduğumuz projelerimizi, müjdelerimizi anlatacağız. Bu projelerimizi açıkladığımızda İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduğumuzu da göreceksiniz. İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını arttırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden iş yeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık." şeklinde konuştu.

        Kurum, "Her mahallemize eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak. Kadınlarımız için 7/24 hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak." dedi.

        "ÇOCUKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA"

        Kurum, "İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "İKİ BÜYÜK HAYVAN YAŞAM ALANI YAPACAĞIZ"

        Sokak hayvanları için tesisler kurulacağını belirten Kurum, "39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda, bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa Yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimlikten, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız" dedi.

        Murat Kurum konuşması sonrasında Cuma namazını kılmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii'ne gitti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Kurum
        #son dakika haberleri
        #sokak hayvanları
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        Habertürk Anasayfa