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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: AK Parti bir yıl içinde iki kez kongreye gitmeye hazırlanıyor

        AK Parti bir yıl içinde iki kez kongreye gitmeye hazırlanıyor

        AK Parti'de 7 Ekim Cumartesi günü 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi yapılacak. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin ardından ise olağan kongre süreci başlayacak. Esra Nehir'in haberi...

        Esra Nehir
        enehir@haberturk.com
        Giriş: 11.08.2023 - 12:38
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında hem kongre süreci hem de yerel seçim hazırlıkları ele alındı.

        AK Parti'de bir yıl içerisinde iki defa kongre heyecanı yaşanacak. 7 Ekim Cumartesi günü 4'üncü Olağanüstü Kongresi yapılacak AK Parti'de, 2024'ün ikinci yarısında ise olağan kongresinin yapılması planlanıyor.

        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Toplantıda, kongre hazırlıkları ele alındı.

        7 EKİM'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE

        AK Parti 7 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda "4. Olağanüstü Büyük Kongre" adıyla kongreye gidecek. Resmi kararın 5 Eylül'de yapılacak Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısından çıkması bekleniyor.

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        Kongrede, bin 560 delegenin katılımıyla AK Parti, yetkili organlarını yenileyecek. Tüzük değişimi beklenmezken; kongre teması, kullanılacak slogan ve şarkılar için Medya ve Tanıtım Başkanlığı çalışmalarına başladı.

        YEREL SEÇİMİN ARDINDAN OLAĞAN KONGRE SÜRECİ

        Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin ardından, ilçe ve illerdeki kongre süreci başlayacak. 2024 sonbaharında ise bu kez olağan kongreye gitmesi bekleniyor.

        SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, toplantıda Teşkilat Başkanlığı da bir sunum yaptı. İl başkanlıkları ve milletvekillerinin hazırladığı cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik sonuç raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

        Hem 81 ildeki oy değişimlerinin fotoğrafı çekildi hem de yerel seçimler için tavsiye ve öneriler yer aldı.

        İl yönetimlerinde yapılan değişikliklere ilişkin Erdoğan’a bilgi verildi. Genel seçim sürecinden bugüne 50 il başkanlığında değişim yaşandığı, il başkanlıklarındaki revizyonun tamamlandığı öğrenildi.

        YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

        Yerel seçim hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar ise; başta Ankara, İstanbul gibi kritik illerde süreç Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki strateji ekibi tarafından yürütülecek. Diğer illerde ise Yerel Yönetimler Başkanlığı çalışma yapacak.

        Hazırlanan taslak takvime göre, 24 Ağustos'a kadar ilçe başkanlıklarındaki revizyonlar tamamlanacak. Aday olmak isteyenler için istifa süreci 1 Aralık'ta sona erecek. Ancak, eylül ayına kadar istifaların tamamlanması bekleniyor.

        Kasım ayının ilk haftasında aday adaylarından başvurular alınacak, ikinci haftasında sahada temayül yoklaması başlayacak. Yoklamadan çıkan isimler üzerinden nihai kararı, Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon verecek. Hedef en geç ocak ayında tüm adayları kamuoyuna tanıtmak. Rekabetin yoğun yaşanacağı seçim çevrelerinde ise adayların daha erken açıklanması planlanıyor.

        Aday tanıtım toplantısının 2 grup halinde yapılması, şubat ayında ise listelerin YSK'ya teslim edilmesi bekleniyor. Anket çalışmaları devam ederken, kamuoyunda konuşulan ve öne çıkan isimler üzerinden henüz anket yapılmadığı öğrenildi.

        #AK Parti
        #ak parti kongre
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