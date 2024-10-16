Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Bahçeli'nin açıklamaları çok önemli. Çünkü Sayın Bahçeli burada inisiyatif alırsa Türkiye bu işi rahat yürütür." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasında İsrail'in hedefinde Türkiye'nin olduğunu söylediğini dile getirdi.

Dünyada, Türkiye'nin doğrudan müdahil ya da taraf olması gerektiği birçok kriz alanı bulunduğunu anlatan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan'ın dediği doğrudur, bir tehdit var. Ama bu tehdidi bir analiz, bir değerlendirme yaparak devlet stratejisi olarak mı tanımladınız yoksa Savunma Sanayi Fonu'na milletin kredi kartından 750 lira almak için mi yaptınız? Beni ilgilendiren soru bu." diye konuştu.

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Davutoğlu, milli bekanın koruyucusunun toplumsal aidiyet bilinci olduğunu belirterek, bir ülkenin silahlı kuvvetleri ne kadar kuvvetli olursa olsun ortak aidiyet bilinci yoksa milli bekasının da olmayacağını ileri sürdü.

Türkiye'de 1970'li yıllarda sağ-sol ayrımıyla ideolojik, 1990'lı yıllarda etnik ve mezhebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra da sistemik olarak bir kutuplaşma olduğunu savunan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kutuplaşmaya karşı, eğer dünya savaşa ve Türkiye'nin içinde hedef olarak gösterildiği bir yere gidiyorsa alınacak birinci tedbir toplumu kuvvetlendireceksin. Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Müslim, gayrimüslim, laik, muhafazakar; bu ayrımların hepsini bir üst ayrı tanımlamayla aşacaksın. 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şerefini taşıyan herkes mutlak anlamda eşittir, kanun önünde de ekonomik imkanlar ve fırsatlar açısından da her açıdan eşittir' diyeceksin."