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TÜİK ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre işsiz sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 9.2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece genel işsizlik oranı Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.5 iken kadınlarda yüzde 12.6 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalış ile yüzde 17.2 oldu.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜKSELDİ

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0.4 puanlık artış ile yüzde 23'e çıktı.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ağustos 2021-Ağustos 2023:

İŞGÜCÜNE KATILIM DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre işgücü ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 53.3'e geriledi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70.9 iken kadınlarda yüzde 36 oldu.