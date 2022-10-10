Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre temmuzda yüzde 10.1 olan işsizlik oranı ağustosta yüzde 9.6'ya geriledi.
İşsiz sayısı da ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişiye düştü. İstihdam edilenlerin sayısı da temmuza göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puanlık artış ile yüzde 47.9'a çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 65.3 iken kadınlarda yüzde 30.8 olarak gerçekleşti.
Son verilerle beraber işsizlik oranı Ocak 2018'den bu yana ilk kez tek haneye gerilemiş oldu.
GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 18
TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puanlık azalış ile yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15.2, kadınlarda ise yüzde 23.3 olarak tahmin edildi.
GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 19.8
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustos ayında bir önceki aya göre 0.9 saat artarak 44.1 saat olarak gerçekleşti.
Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl işgücü oranı da bir önceki aya göre 2.6 puan azalarak yüzde 19.8'e indi.
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