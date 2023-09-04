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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Ağustos ayı enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

        Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 58.94'e yükseldi. Böylece yıllık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:22
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        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
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        TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.94, bir önceki aya göre ise yüzde 9.09 yükseldi.

        Böylece yıllık enflasyon Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023:

        Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83, aylık enflasyon ise yüzde 9.49 olarak gerçekleşmişti. Temmuzda yıllık enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi sona ermişti.

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        EN HIZLI ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

        TÜİK verilerine göre ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24.97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89.31 ile lokanta ve oteller olarak açıklandı.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023:

        AYLIK OLARAK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

        Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3.11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16.61 ile ulaştırma olarak açıklandı.

        ZAM ŞAMPİYONU ŞANS OYUNLARI

        Ağustos ayında aylık olarak en yüksek fiyat artışı yüzde 74.67 ile 'şans oyunlarında' yaşandı. Şans oyunlarını yüzde 53.35 ile taksi ücretleri ve yüzde 42.44 ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı takip etti.

        En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
        Şans oyunları 74,67
        Taksi ile şehiriçi yolcu taşımacılığı 53,35
        Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 42,44
        Demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı 36,57
        Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları 26,11
        Otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı 21,31
        Ekmek 18,45
        Ev ile ilgili temizlik malzemeleri 16,88
        Taze meyveler 15,49
        Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 15,14
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