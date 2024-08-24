Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR freni patlaması sonucu devrildi. Ardından ise 8 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde freni patlayan saman balyası yüklü TIR devrildi. TIR ile birlikte 9 araç kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan tırın görüntüleri ise faciayı gözler önüne serdi.