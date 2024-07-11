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        Haberler Gündem Son dakika: Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

        Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 06:38 Güncelleme: 11.07.2024 - 07:07
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        Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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        Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

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        #Son dakika haberler
        #afyonkarahisar
        #son depremler
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