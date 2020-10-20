Nimruz Valiliği sözcüsü Bahram Hakmal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kang ilçesinde polislere bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

AA'nın haberine göre Hakmal saldırıda Kang ilçe Emniyet Müdürü Faiz Muhammad Hotak ile 11 polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.