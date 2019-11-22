22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Kuşadası Limanı'nda yavru bir kedinin denize düştüğünü gören ve sesini duyan vatandaşlar, önce kendi çabalarıyla kediyi kurtarmak istedi. Dalgaların kediyi beton bloğun altına sürüklemesi üzerine durum AKUT Kuşadası Ekibi'ne bildirildi. Bölgeye giden ekipler, botla denize açıldı.
YAVRUSUNU BİR AN BIRAKMADI
İHA'da yer alan habere göre dalgıç kıyafetleriyle denize giren iki AKUT üyesi kediyi kurtararak kıyıya çıkardı. Soğuktan titreyen yavru kedi, havluyla kurutuldu.
Kurtarma çalışmaları sırasında kıyıda bekleyen yavrunun annesi, çalışmalar boyunca bir an olsun bile bölgeden ayrılmadı. Anne kedinin endişeli bekleyişi AKUT ekibi ve çevredeki vatandaşların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.
"YAVRUM NEREDE' DER GİBİ BAKIYORDU"
Kendilerine gelen ihbar üzerine denize düşen yavru kediyi kurtarmak için hazırlık yaptıklarını belirten AKUT üyesi Vahap Ağırtaş, “İki arkadaşımız betonun altındaki boşluğa düşen kediyi kurtarmak için denize girdi. Bir yavruyu kurtarmak için uğraşırken, yukarıdan annesinin ‘Yavrum nerede’ der gibi bakması bizi oldukça duygulandırdı” dedi.
"YAVRUSUNU GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİ"
Yavru kediyi kurtarmak için denize atlayan iki AKUT görevlisinden Serdal Toprak ise, “Hızlı ve güzel bir operasyonla yavru kediyi kurtardığımız için çok mutluyum. Limanın altına girip ulaştığımda kedi çok yorgun ve bitkindi. ‘Alın beni, kurtarın’ der gibi bakıyordu bana. Bu yüzden hiç zorluk çıkartmadı. Kediyi kurtarırken annesi yukarıdan bize bakıyordu. Yavrusunu gördüğünde çok sevindi” diye konuştu.
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