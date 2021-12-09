Türkiye meydana gelen son dakika depremler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listelerine haberimizde ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER - 9 ARALIK
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Van Erciş'te 09/12/2021 - 16:22:57'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 9 ARALIK
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.09 15:06:54 36.0980 33.5160 4.8 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.12.09 14:18:58 37.8350 27.1803 6.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.09 10:32:50 39.4400 28.0297 5.1 -.- 1.9 -.- KOZPINAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.12.09 10:10:01 40.2377 31.8265 7.3 -.- 1.6 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.09 09:57:29 40.3373 27.0118 3.5 -.- 2.7 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.12.09 09:44:39 40.5312 36.5785 8.7 -.- 1.9 -.- GOLCUK-(TOKAT) İlksel
2021.12.09 07:58:32 38.5803 31.6282 5.4 -.- 1.9 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.12.09 07:24:15 38.7838 38.0695 1.2 -.- 1.7 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 07:23:48 37.9288 27.0982 16.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.09 07:19:39 38.7200 38.1325 8.1 -.- 1.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:52:30 38.8200 38.0630 5.0 -.- 2.7 -.- HAYDAROGLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:50:56 39.9108 39.0837 6.0 -.- 2.3 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.12.09 06:50:55 38.8365 38.0813 5.0 -.- 2.6 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:49:40 38.7245 38.1210 6.5 -.- 1.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:42:49 38.7132 38.1810 8.6 -.- 1.3 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:36:40 38.7033 38.1682 13.6 -.- 1.5 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:28:11 38.8283 38.1020 7.0 -.- 2.8 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:07:23 38.7320 38.1352 4.6 -.- 1.5 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:03:33 38.7747 38.1743 5.0 -.- 2.8 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2021.12.09 06:02:24 37.8902 29.2842 2.2 -.- 1.8 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.09 05:42:05 41.3258 43.9462 7.4 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
2021.12.09 05:37:06 38.0355 27.1222 7.7 -.- 1.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.12.09 04:35:54 40.1748 27.4030 2.0 -.- 3.0 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.12.09 04:06:38 39.2805 41.7517 4.1 -.- 1.9 -.- TELLITEPE-HINIS (ERZURUM) İlksel
2021.12.09 03:50:01 37.9158 27.3025 20.4 -.- 1.7 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.12.09 03:07:54 37.9172 26.8172 5.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.12.09 02:44:43 37.9137 27.1818 17.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.09 01:32:53 35.5480 31.4342 3.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.09 00:58:47 36.6958 26.7045 4.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!