Adıyaman'da deprem paniği yaşandı. AFAD'ın verilerine göre 3.6 büyüklüğündeki deprem, saat 00.28'de yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile Adıyaman'daki depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Depremin ardından herhangi bir olumsuz haber gelmedi. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 8 KASIM 2019

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: