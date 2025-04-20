Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

2024-25 ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE OPET! 💛💙🏆#PotanınKraliçeleri pic.twitter.com/SqowPRGubt — Fenerbahçe Opet (@fbkadinbasket) April 20, 2025

REKLAM advertisement1

İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotta Rupert ve McCovan ile pota altında etkili olan Mersin ekibi soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-54 önde geçiren rakibi karşısında oyunu bırakmayan Fenerbahçe, McBride'nin skor katkısıyla son periyot öncesi 62-61'lik üstünlük yakaladı.

REKLAM Mersin ekibi, maçın bitimine 10 saniye kala skoru 78-77'e getirse de Fenerbahçe son saniyelerde Emma Eeesseman'ın elinden bulduğu sayıyla müsabakayı 79-78 kazandı. Aldığı galibiyetle play-off serisinde 3-0 öne geçen Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli oyuncular ve taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe Opet, üst üste 7 toplamda ise 19. kez şampiyon oldu.

BAKAN BAK'TAN FENERBAHÇE'YE TEBRİK Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2024 – 2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Çimsa ÇBK Mersin’i yenerek 2024-2025 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum."