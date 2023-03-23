Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Adayların imza toplama işlemleri devam ediyor! İşte son durum

Adayların imza toplama işlemleri devam ediyor! İşte son durum

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'da adayların imza toplama işlemi devam ediyor. 100 bin imzaya ulaşmaya çalışan adayların topladıkları imzalarda son durum...

Giriş: 23.03.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adayların imza toplama işlemleri devam ediyor! İşte son durum
HABERTURK.COM

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Dün başlayan imza verme işlemleri bugün de devam ediyor.

Buna göre saat 15.00 itibariyle son durum; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 40 bin 275, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 38 bin 623, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 21 bin 544 ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 10 bin 17, Yakup Türkal 1469, Erkan Trükten 618, Ahmet Özal 428, İrfan Uzun 250, Murat Ünver 179, Hilmi Özden 109 ve Davut Turan 53 imza topladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Van'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri
İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı
İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı
İzmir'de evde korkutan yangın
İzmir'de evde korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.