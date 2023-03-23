Adayların imza toplama işlemleri devam ediyor! İşte son durum

HABERTURK.COM

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Dün başlayan imza verme işlemleri bugün de devam ediyor.

Buna göre saat 15.00 itibariyle son durum; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 40 bin 275, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 38 bin 623, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 21 bin 544 ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 10 bin 17, Yakup Türkal 1469, Erkan Trükten 618, Ahmet Özal 428, İrfan Uzun 250, Murat Ünver 179, Hilmi Özden 109 ve Davut Turan 53 imza topladı.