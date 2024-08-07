Son dakika haberi Adana Kozan'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi
Giriş: 07.08.2024 - 05:51 Güncelleme: 07.08.2024 - 05:57
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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