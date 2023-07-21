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        Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi; çocuklar sulama kanallarına atladı

        Adana'da hava sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı. Kent merkezinde termometreler 47 dereceyi gösterirken, çocuklar sulama kanallarında serinlemeye çalıştı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:53
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        Termometreler 47 dereceyi gösterdi
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        Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterirken, çocuklar her yıl onlarca boğulma vakası olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

        Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana´da kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışırken, öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı.

        Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar. 2022'de 30 kişinin can verdiği sulama kanallarında ölümü hiçe sayarak yüzdü.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında arkadaşlarıyla yüzen Şaban Demir (14), sıcaklardan dolayı çok bunaldıklarını belirterek, "Mahallede terledikten sonra buraya gelip yüzüyoruz. Boğulmalar bizi korkutmuyor. Tam tersine gelip yüzüyoruz. Su akıntılı olduğu için durduğun yerde gidiyorsun ve bu çok zevkli oluyor" diye konuştu.

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