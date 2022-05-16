Adana'da dehşet! Oğluyla birlikte kocasını boğdu!

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre en küçüğü 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce TIR sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir ile evlendi.

SOPAYLA BOĞARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre 15 Mayıs gecesi Elif C. kocasıyla tartıştı. Olayın üzerine 14 yaşındaki oğlu O.H. de gelince tartışmaya o da karıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yücel Cihangir sopayla boğularak öldürüldü.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İHBARINDA BULUNDU

Anne ve oğlu önce ne yapacağını bilemezken bir süre cesedin başında bekledi. Anne Elif C. ile oğlu sopayı pencereden aşağı attı. Saatler sonra anne, sabaha karşı 112’yi arayıp eşini öldürdükleri ihbarında bulundu.

ANNE İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Kadın ve oğlunu gözaltına alan polis evde inceleme başlattı. Polis bahçedeki sopayı da buldu. Yücel Cihangir’in cesedi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"PARA GETİRMİYOR, EVLE İLGİLENMİYORDU"

Polis ise anne ve oğlu emniyete götürdü. Anne ilk ifadesinde eşiyle eve para getirmediği ve evle ilgilenmediği için tartıştığını, bu sırada oğlunun geldiğini tartışmayı görünce eşini sopayla boğarak öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

ANNE İLE OĞLU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çocuğun da annesinin ifadesini doğruladığı iddia edildi. Anne ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Geriye kalan 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

YAKINLARI TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Yücel Cihangir’in cenazesi ise yakınları tarafından otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınıp Solaklı Mahallesi'nde toprağa verildi.