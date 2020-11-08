DHA

Olay, 5 Kasım saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Her ikisi de tarım işçisi olan Celal-Serkan Bozkurt kardeşler sokakta yürüdükleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Celal Bozkurt cebinden çıkardığı bıçakla kardeşini boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Serkan Bozkurt yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Serkan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşini öldüren ağabey Celal Bozkurt ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde kardeşiyle alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını ve kardeşinin kendisine hakaret etmesi üzerine öfkelenerek bıçakladığını söyleyen Celal Bozkurt, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı