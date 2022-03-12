"Adalet çıkmasını beklemiyoruz!"

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Son dakika haberler... Habertürk Haber Merkezi’nin haberine göre, Muğla’da hunharca işlenen cinayete kurban giden 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında, Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın da cinayette rol aldığını ısrarla savunmuştu.

AYNI SUÇA İŞTİRAKTEN İDDİANAME HAZIRLANDI

Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı müebbet hapisle cezalandırıldı. Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da “Suç delillerini gizleyip yok ettiği” iddiasıyla yargılanıyordu. Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmişti. İtiraz üzerine geçtiğimiz ay tutuklanan Mertcan Avcı hakkında da, aynı suça iştirak ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün tarafından geçtiğimiz hafta hazırlanan iddianamede, Mertcan Avcı'nın ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığı belirtilerek, “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İADE KARARI KALDIRILDI

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi o iddianame hakkında, yeni delillerin yer almadığı gerekçesiyle iade kararı verdi. Bunun üzerine savcılık, iade kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi de, “iddianamenin iadesi kararının kaldırılmasına” hükmetti.

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mahkemenin iddianameyi iade etmesini daha önce de hukuki bulmadığını belirten Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianamenin iadesine ilişkin kararı açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdi. Bu karara müvekkil aile de biz de anlam verememiştik” dedi. Avukat Dr. Epözdemir şöyle devam etti:

"ÖLÜM ZAMANI TESPİT EDİLEMEMİŞTİ"

“Mahkeme aşamasında Adli Tıp kurumunun tanzim ettiği raporlar ile Pınar Gültekin'in canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürüldüğü, henüz hayattayken diri diri yakıldığı, bütün dokularının yanması nedeniyle ölüm zamanının tam olarak tespit edilemediği net bir şekilde mütalaa edilmişti. Dosyada mübrez 3 adli tıp kurumu raporuna ve yeni delillere göre ölüm nedeninin diri diri yakma, ölüm zamanının ise tespit edilemediği gerçeği karşısında, yeni delilin ne olduğu ve ölüm zamanının tespit edilmesi gerektiğine dair gerekçelerle iddianamenin iadesi açıkça hukuki garabet mahiyetinde idi.

Bu nedenle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Bu surette Mertcan Avcı hakkında canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan ötürü ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli iddianamenin kabulüne karar verilmiştir.”

“BU MAHKEMEDEN ADALET ÇIKMAZ”

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Pınar Gültekin cinayetini ağabeyi ile birlikte işlemekle suçlanan sanığın hakkında yargılamanın başlayacağını belirten avukat Epözdemir, “Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılamanın başından beri verdiği kararlar, ara kararları ve yaklaşımı nedeniyle tarafımızca mahkemenin tarafsızlığına halel gelmiş olması hasebiyle reddi hakim talep edilmiştir. Bu taleplerimiz her seferinde gerekçesiz bir şekilde reddedilmiştir. Nihayetinde son olarak verilen ve üst numaralı mahkemece kaldırılan iddianamenin iadesi kararı da bu şüphelerimizi haklı çıkarmıştır. Müvekkillerde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarafsız olmadığına dair yerleşik bir kanaat hasıl olmuştur. Bu mahkemeden adalet çıkmayacağı aşikardır. Daha önce bunu müteaddit defalar ifade etmiştik, bu kere tarihe not düşmek için burada tekrar ifade etmek istiyoruz. Bu mahkemeden adalet çıkmaz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hukuki mücadelemiz bundan sonra da sonuna kadar devam edecek” dedi.

“ÖLÜM ÜZERİNDE ORTAK HAKİMİYET KURDU”

14 Şubat’ta görülen celsede karar açıklanması beklenirken, Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir tarafından katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın da cinayete iştirak ettiği gerekçesi ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması üzerine karar 11 Nisan’da yapılacak duruşmaya ertelenmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu sonrası Mertcan Avcı’nın Pınar Gültekin’in öldürüldüğü saatte olay yerinde bulunduğunun Adli Tıp raporları ile sabit olduğunu belirterek Mertcan Avcı hakkında ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı ve iddianameyi Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianameyi inceleyen Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianameyi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. İade gerekçesi olarak ‘Ölüm zamanının tespitine yönelik adli tıptan rapor alınması, ortaya çıkan yeni delilleri mevcut iddianame ile ilişkilendirilmesi’ istendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iade edilen iddianame ile ilgili itirazını yaparken, ölüm zamanı ile ilgili Adli Tıp raporunun zaten mevcut olduğunu, dokuların yandığı için ve maktulenin diri diri yakıldığını, yeni delillerin de kovuşturma aşamasında çıkan adli tıp raporlarında maktule Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığının anlatıldığı, sanık Mertcan Avcı’nın da olay yerinde olduğu için ölüm üzerinde ortak hakimiyet kurduğu cinayete iştirakten cezalandırılmasını gerekçe gösterdi.