Acil serviste dehşet! Ambulans dayağı!

Gaziantep'te, merkez Şahinbey İlçesi’ndeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniği'nde akşam saatlerinde iddiaya göre evde dengesini kaybederek düşen Derviş Çelikbilek, beyin kanaması geçirdi.
SAĞLIK EKİBİ HASTANEYE KALDIRDI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre ihbar üzerine eve sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekibi, durumu ağır olan Çelikbilek’i ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
YAKINLARI ODAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Acil Servis Polikliniğinde tedavi altına alınan Çelikbilek, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Resütasyon Odasına alındı. Sağlıkçılar durumu gittikçe ağırlaşan Çelikbilek’e müdahale ederken yakınları odaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri ile hasta adamın yakınları arasında odaya girmeleri nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
"AMBULANS GECİKTİ" DEYİP SALDIRDILAR
Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken Çelikbilek’e müdahale eden doktor, hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilmesini talep etti. Hastanın sevki için hastaneye 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edilirken hastanın yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek sağlıkçılarla tartışmaya başladı. Güvenlik görevlileri tartışmaya müdahale ederken sağlıkçılarla tartışan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı.
HASTANE POLİSİ MÜDAHALE ETTİ
Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti. Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler durdurabildi.
HASTA YAKINI ŞİDDETİ KAMERADA
Arbedenin yatışmasının ardından Çelikbilek, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri saldırgan hasta yakınlarını gözaltına aldı. Acil Servis’te yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırması telefon kamerasıyla görüntülenirken polislerin güvenliğe saldıran hasta yakınını durdurmakta zorlandığı anlar saniye saniye kaydedildi.
VALİ GÜL: "ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Vali Davut Gül ise Acil Servis’te yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında sağlık çalışanlarının gece gündüz çok büyük fedakarlık yaparak hizmet verdiğini vurgulayan Gül, “Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
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