Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! TCMB bir kez daha faiz indirimine gitti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerini doğrulayacak şekilde faiz indirimine gitti. Peki, 2025 TCMB faiz kararı ne oldu? İşte, 2025 TCMB faiz kararı
- 1
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, beklentilere parelel şekilde faiz indirimine gitti. Peki, 2025 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, politika faizi kaç baz puan düşürüldü?
- 2
TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
- 3
AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.
-
- 4
TCMB EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.