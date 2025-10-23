Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Son dakika: AÇIKLANDI! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2025 Ekim TCMB faiz kararı ne oldu?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! TCMB bir kez daha faiz indirimine gitti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerini doğrulayacak şekilde faiz indirimine gitti. Peki, 2025 TCMB faiz kararı ne oldu? İşte, 2025 TCMB faiz kararı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 14:01 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, beklentilere parelel şekilde faiz indirimine gitti. Peki, 2025 Ekim Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, politika faizi kaç baz puan düşürüldü?

        • 2

          TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

          Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

        • 3

          AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?

          AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

          Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

        • 4

          TCMB EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa