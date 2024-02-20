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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: AÇIKLANDI! Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2024! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası!

        20 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklandı. İşte 20 Şubat 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 21:36 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:36
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        20 Şubat Süper Loto sonuçları...
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        Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 20 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları...

        20 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        4 - 11 - 30 - 46 - 48 - 54

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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