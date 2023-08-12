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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor

        Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta sona eriyor

        Covid-19 nedeniyle izinde bulunan hükümlülerin açık cezaevine geçmeleri için son başvuru tarihi 15 Ağustos. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan hükümlüler, kapalı cezaevinde kalacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:14
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        O hükümlüler için son tarih 15 Ağustos
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        Covid-19 izninden açık cezaevine dönmesi gereken hükümlüler için başvuru süresi 15 Ağustos'ta sona erecek, bu süreye kadar açık cezaevine teslim olmayanlar kapalı cezaevlerine alınacak.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, açık cezaevindeki hükümlülerin Covid-19 izinleri 31 Temmuz itibarıyla sona erdi.

        5 YILDAN FAZLA OLANLAR

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeye göre, 31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

        BAŞVURU YAPMALARI ŞART

        Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak. Bu durumdaki hükümlüler, 15 Ağustos'a kadar açık cezaevine dönmek için başvuru yapmak zorunda olacak. Süre içinde başvuru yapmayan ve açık cezaevlerine dönmeyenler kapalı cezaevlerine alınacak.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Ağustos akşamına kadar geri döneceklerin başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün, süresi içinde müracaat etmesi lazım. O süre 15 Ağustos'ta sona eriyor. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar." ifadesini kullanmıştı.

        #açık cezaevi
        #Covid-19
        #son dakika
        #denetimli serbestlik
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