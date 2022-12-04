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Bahar'ı öldüren kardeşi: Polis yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim

Türkiye, Şanlıurfa'da kardeşi tarafından vahşice katledilen Bahar Hezer'in ölümüne ağlıyor. Gözaltına alınan katil zanlısı Yekta Hezer ifadesinde, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" şeklinde kan donduran bir ifade verdi

Giriş: 04.12.2022 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Abla katilinden kan donduran sözler!
Abla katilinden kan donduran sözler!
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DHA

Şanlıurfa'da kardeşi Yekta Hezer (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in (26) cenazesi, toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, polisteki ifadesinde hiç pişman olmadığını söyleyen Hezer, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İFADESİ KAN DONDURDU

Kaçan Yekta Hezer, Yenişehir Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık videosu da çektiği ortaya çıkan Bahar Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Tabutuna gelin duvağı konulan Hezer'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.

Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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