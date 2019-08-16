Süper Lig'in açılış maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Radamel Falcao transferine ilişkin de konuşan Albayrak, Kolombiyalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Monaco ile iyi ilişkilerin olduğuna vurgu yaparak "Monaco ikinci başkanı Petrov'la inanılmaz şeyler konuştuk, birbirimize sarılmış şekilde fotoğraflarımız var. Kendileriyle kardeş kulüp olduğumuzu ilan ettik. Futbolcu alışverişlerinde ilk önce Monaco ile konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 99..."

Transferde taraftarın beklentisiyle ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Albayrak, "Kimse merak etmesin. Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun" sözleriyle müjdeyi verdi...