Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri!

Monaco'da forma giyen Falcao'nun hafta sonu maçı olduğunu aktaran Ahmet Bulut, "Transfer süreci aynen devam ediyor. Hafta sonu maçı var. Bir hafta sonra her şey belli olacak. Olumsuz bir şey yok, aynen devam ediyor. Hafta başı ve hafta ortasında durum netleşir. Takımının ona ihtiyacı olduğu için bu hafta maça çıkacak. Onun niyeti de burada top oynamak." diye konuştu.