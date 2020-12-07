ABD'den umutlandıran açıklama!

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Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, ABD Covid-19 Aşı Programı Başkanı Moncef Slaoui’den ABD’yi rahatlatan açıklama geldi. Slaoui, “Tünelin sonunda ışık görünüyor” ifadelerini kullandı.

ABD halkının salgına karşı güvenlik önlemlerine uymaya devam etmesi halinde ilkbahara kadar normal hayata dönülebileceğini belirten Slaoui, ABD Gıda ve İlaç Kurumu’nun (FDA) bu hafta gerçekleştireceği görüşmede Pfizer’in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının onaylayabileceğini umduğunu dile getirdi.

"BÜYÜK BİR UMUT VAR"

ABD’nin Covid-19’a karşı aşı geliştirme ve dağıtma programı olan Warp Speed Operasyonuna başkanlık eden Dr. Slaoui, “FDA’nın bulunduğu süreç derin ve çok önemli. Sahip olduğum verilere göre FDA’nın pozitif karar vereceğini umuyorum. Fakat bu tabii ki de onların kararı. İlk aşı sevkiyatı, aşının onaylanmasından 1 gün sonra gerçekleşecek” dedi.

FDA’nın aşıya onay vermesinin ardından aşı ilk olarak, ülkede görev yapan sağlık çalışanlarının ve bakım evlerinde yaşayan 3 milyona aşkın yaşlının kullanımına sunulacak. Fakat hangi grubun önce aşılanacağına eyaletler karar verecek.

Dr. Slaoui ABD medyasına yaptığı açıklamada ise, “Ocak ve Şubat ayılarında duyarlı halkta büyük bir gelişme gözlemleneceğini düşünüyorum. Fakat popülasyona bakıldığında normal hayatlarımıza dönmemiz Nisan-Mayıs ayına kadar sürebilir. Bu nedenle, tünelin sonunda ışığımız olduğu gerçeği ile herkesin rahat etmesi çok önemli. Bu umudun içindeki enerjiyi bulup maskelerimizi takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve ellerimizi yıkamaya devam edip, aşıdan yararlanarak gelecek ilkbahara ulaşmalıyız” dedi.

ABD’de dün açıklanan verilere göre, 211 bin 33 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 14 milyon 985 bin 668’e yükseldi.

ABD'DE SON DURUM

ABD’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 116 artarak 287 bin 854’e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'a göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 bin 387 artışla 14 milyon 987 bin 430’a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 116 artarak 287 bin 854’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 789 bini geçerken, toplam test sayısı 205 milyon 854 bini aştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 342 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 340 bini aşkın vakayla Californiya ve 1 milyon 49 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 940 ile ilk sırada yer alırken, 779 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 660 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 577 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.