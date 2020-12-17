ABD’de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu!

ABD'nin doğu yakasında 60 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alması beklenen sezonun ilk şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Kar fırtınası sebebiyle Michigan eyaletindeki Clinton ilçesinde düzinelerce aracın karıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Virginia Eyalet Polisi sözcüsü, kazada hayatını kaybedenlerden birinin 19 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.
New York'taki Ulusal Hava Durumu Servisi'nden David Stark, Çarşamba akşamı Central Park’ta kar seviyesinin yaklaşık 7 santimetreye kadar ulaştığını duyurdu.
ABD’DE KARLI YOLDA KONTROLÜNÜ KAYBEDİP KAZA YAPTI
Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh şehrinde ise bir aracın, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki başka bir araca çarptığı görüntülendi. Olayda yaralanma bildirilmedi.
YETKİLİLER UYARDI
New York Valisi Andrew Cuomo şiddetli kar fırtınasına karşı insanlara uyarıda bulundu ve "Lütfen dikkatli olun, yollardan uzak durun ve fırtına için gerekli adımları atın" dedi.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde 2 binden fazla kar temizleyici ve 700'den fazla tuz dağıtıcı kamyonu kar fırtınası ve sonrasında çalışmak için hazır beklettiklerini kaydederek, "İnsanlar bu kar fırtınasını ciddiye almalı." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisi nedeniyle yaşanan bütçe kesintilerinden dolayı şehir çalışanlarında azalma yaşandığına dikkat çekilerek, önceki kar fırtınalarına göre bu fırtınada sokak ve caddeleri temizlemenin zaman alabileceği kaydedildi.
New York Ulaşım Dairesi de şehir içinde yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki yer üstü tren servisini ve otobüs hizmetlerini kar fırtınası nedeniyle durduracaklarını açıkladı.
Yetkililer, son üç yılın en şiddetli kar fırtınası olmasını bekledikleri kar yağışı nedeniyle oluşacak kötü hava koşullarının, pazartesiden bu yana devam eden Kovid-19 aşısı dağıtımı ve uygulamasını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.
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