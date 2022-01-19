ABD Ukrayna'nın işgal ihtimalini yüksek görüyor!

Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ukrayna ve Batı ülkeleri Rusya'yı sınıra asker yığmakla suçlarken Rusya, suçlamaları reddediyor.
Batılı ülkeler Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra bir kez daha Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek Ukrayna'ya askeri desteğe başladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişimi dünya çapında yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin ABD'nin neden kaygılı olduğuna ilişkin ABD medyasında yer alan haberler ise şöyle;
- Toplam 127 bin asker Ukrayna sınırı bölgesinde bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna sınırında mühimmat ve stok artırdığı, sahra hastaneleri kurduğu ve güvenlik hizmetlerine yönelik çalışma yaptığı düşünülüyor.
- Ek olarak radyo, uydu trafikleri Ukrayna sınırında konuşlandırdığı ve Rusya'nın keşif uçuşlarını üç katı arttığı belirtiliyor.
- Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli isyancı sayısının 35 bin ve bunun 3 bininin Rus askeri olduğu tahmin ediliyor.
- Rusya'nın orta menzilli füze silahları ve iskender operasyonel taktik füzelerini bölge transfer ettiği ifade ediliyor.(İskender füze 700 km'ye kadar vuruş menziline sahip)
- Belarus sınırında (Ukrayna kuzeyinde) Rus askeri varlığının artırıldığı görülüyor
- Baltık denizinde bulunan Rus donanma gemilerinin buradan ayrılması bir sinyal olarak algılanıyor
- Kiev'de önce 18 diplomat eşi ve çocuğu daha sonra Kiev ve Liviv Rus konsolosluklarında 30 diplomat ve yakınlarının Rusya'ya geri döndüğü tespit edildi.
BLINKEN'IN TEMASLARI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Kiev'de temaslar bulunacak. Blinken daha sonra Berlin'e geçecek ve cuma günü Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.
Beyaz Saray tarafından net bir şekilde NATO ve AB ülkelerini arkasına alarak sert açıklamalarda bulunuldu. Rusya'nın Swift banka sisteminin çökertilmesine kadar bir çok yaptırımın masada olduğu belirtildi.
BIDEN YÖNETİMİ UKRAYNA İŞGALİ RİSKİNİ GÖRÜYOR
Biden yönetimi ocak ayının sonunda veya şubat ayında Rusya'nın Ukrayna işgali riskini yüksek görüyor.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, Biden yönetimi son 2 haftada uluslararası alanda büyük çaba göstererek, Rusya'yı işgal düşüncesinden vazgeçirmeye çalışıyor, Rusya'yı sert bir şekilde uyarıyor.
Önümüzdeki günlerde de yoğun diplomasi trafiğinin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta NATO çerçevesinde gerçekleşen Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
TÜRKİYE'NİN KONUMU
ABD medyasında, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sağlaması ve Rusya'nın bundan memnun olmadığına ilişkin haberler yer alıyor.
ABD, Türkiye'nin NATO çerçevesinde Rusya'ya karşı atılacak her adımda birlikte hareket edilmesini bekliyor.
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