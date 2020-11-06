Trump hangi eyaletlerde yargı sürecini başlattı?

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Dünya ABD'yi 4 yıl süreyle yönetecek başkanın kim olacağını merak ediyor. ABD'de sandıkların kapanmasının ardından 3 gün geçse de henüz yeni başkan kim olacak belli değil. Yarışı Demokrat aday Joe Biden önde götürüyor gibi duruyor ancak, seçimin kaderi kritik eyaletlerde. Trump ve ekibi ise bu kritik eyaletlerde dava açmaya devam ediyor.

Başkan Trump bu kritik eyaletlerin dördünde ve Nevada'da oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Michigan ve Arizona. Florida'da kazanan Trump oldu. AP Projeksiyonundaki verilere göre, Arizona, Michigan ve Wisconsin'da Biden kazanmış gözüküyor. Pennsylvania, Georgia ve Nevada'da ise sandıktan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

PENNSYLVANIA

20 delegeli kritik eyaletlerden Pennsylvania'da dava açan Trump'ın ekibine Philadelphia şehrindeki mahkemeden olumlu yanıt geldi. Pennsylvania'da yeniden oy sayım süreci nasıl işliyor?

İki adayın oyları arasındaki fark yüzde 0,5 ya da daha altındaysa yeniden sayım süreci devreye giriyor. Fark bu orandan fazlaysa da yeniden sayım talep etmek için oyların sayılmasında hata yapıldığını belirten en az üç seçmenin imzasını toplamak veya hile iddiasıyla eyalet mahkemesine başvurmak gerekiyor.

WISCONSIN

10 delegeye sahip Wisconsin'de Demokrat aday Joe Biden kazandığını duyurdu, ancak Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Wisconsin'da yeniden sayım yasasının devreye girmesi için, iki adayın oyları arasındaki farkın yüzde 1 olması ya da yüzde1'in altındaysa tam kapsamlı ya da kısmi yeniden sayım talep edilebiliyor.

MICHIGAN

16 delegeli Michigan'ı Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı açıklanmıştı. Bunu kabul etmeyen Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep etti, mahkeme ise bu talebi reddetti.

Michigan'da iki aday arasındaki oy farkı 2000 oy ya da daha azsa yeniden sayım süreci devreye giriyor. Ancak AP Projeksiyonun aktardığı son verilere göre, Biden Trump'tan 100 binden fazla oy almış.

Michigan’da oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlanmadığı gerekçesiyle açılan dava reddedilirken, hakim oyların çoktan sayıldığını söyleyerek davayı reddettiğini ifade etti.

GEORGIA

16 eyalete sahip Georgia seçimin kaderini belirleyecek diğer eyaletlerden. Günlerdir oy sayımının devam ettiği eyalette, iki adayın arasındaki oy farkı son verilere göre 2 binin biraz üstünde. Oy sayımı sürerken Trump'ın ekibi buradaki sayımlara itiraz etti ve itirazları reddedildi.

Georgia'da oyların yeniden sayılması talebine başvurmak için iki adayın aralarındaki fark yüzde 0,5 ya da daha az olursa adaylardan biri oyların yeniden sayılması için başvuru yapabiliyor.

Bu şart sağlanmış olsa da, Georgia'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle mahkemeye giden Trump'ın ekibinin başvurusu reddedildi. Seçimlerde usulsüzlük olduğuna yönelik yeterli delil bulunmadığı ifade edildi.

NEVADA

Nevada hiç beklenmedik bir şekilde bu seçimin en önemli eyaleti oldu. 6 delegeye sahip eyaleti Joe Biden kazanırsa başkanlığını ilan edebilir.

Nevada’da seçim sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyetçi Parti, 10 bin kişinin Nevada’da yaşamadığı halde oy kullandığını iddia ederek usulsüzlükler tespit edildiğini belirterek oy sayma işlemlerinin durdurulması için dava açtı.