ABD Irak'taki askeri misyonunu bitiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıklarken, ABD’nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yle bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

Biden, açıklamasında ABD'nin Irak'taki rolünün, Irak kuvvetlerinin DEAŞ'la mücadelesini ilerletebilmesi yönünde danışmanlık ve eğitim maksatlı olacağını kaydetti.

Washington'un Irak'taki 'savaş misyonunu' bu yıl sona erdireceğini bildiren ABD Başkanı, "Irak ile ortaklığı güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Toplantıda ABD tarafı, binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının kaydedildiği Irak'a Kovid-19 aşısı teslim etme niyetini dile getirdi.

Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuş, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.