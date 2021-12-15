ABD'den Türkiye-Ermenistan açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere Özel Temsilcilerin atanmasına ilişkin açıklamaları memnuniyetle karşılıyor ve kuvvetle destekliyoruz" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün TBMM'de yaptığı açıklamada Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağını belirterek karşılıklı Özel Temsilciler atanacağını söylemişti.

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Erivan yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik özel bir temsilci atayacağını duyurdu.