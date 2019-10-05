ABD'den tepki çekecek 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'nin faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez" edilemez dedi.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE'Yİ ABD'YE ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu makamında kabul etti. Mitsotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hakların ihlal edildiği adımlar olmaktadır. Türkiye'nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs'ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD'nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturulması için yardımlarını beklemekteyiz'' dedi. Mitsotakis'in görüşme sırasında da Türkiye'yi ABD'li bakana şikayet ettiği ifade edildi.