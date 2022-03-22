ABD'den S-400 yanıtı ve Türkiye'ye teşekkür

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, Türkiye'den S-400'lerin Ukrayna'ya vermesini istedi mi?" sorusunu "Bahsettiğiniz haberler hakkında konuşmayacağım." şeklinde cevapladı.

Price, "Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne olan bağlılığı ve Türkiye'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardım etme çabaları için teşekkür ediyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi Türk müttefiklerimizin de bu diplomatik çabalara derinden dahil olduğunu biliyoruz.

Türkiye'nin Ukrayna'ya sağladığı her türlü yardımın ayrıntılarına saygı duyacağız. Ancak her NATO müttefiki önemli ölçüde, Ukrayna'ya güvenlik yardımı, insani, mali veya ekonomik yardımda bulundu." ifadelerini kullandı.

"Türkiye partneriniz ve S-400 edindikleri için onlara neden yaptırım uyguladınız?" sorusunu "Bununla ilgili yasa var. CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası), ülkelere yaptırım uygulamak için var, bu durumda S-400 sistemi tehlikeliydi." dedi.

TÜRKİYE S-400'LERİ UKRAYNA'YA VERSİN İDDİASI

ABD medyasında geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin S-400 hava ve füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesi yönünde haberler ortaya çıktı.

İlk olarak, Wall Street Journal'da Eski CIA yöneticisi Paul Kolbe, "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı analizinde Ankara'nın S-400'leri Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulundu.

Daha sonra New York Times'ta yer alan haberde, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmesi yönünde bir fikrin ortaya atıldığı ifade edildi.

Reuters'ta yer alan haberde de ABD'li yetkililerin bu öneriyi geçmişte dile getirdiği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye ziyaretinde de bu konunun kısaca gündeme geldiği öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, basın toplantısına bu konuya ilişkin sorulan soruya "Bahsettiğiniz haberler hakkında konuşmayacağım." yanıtını verdi.