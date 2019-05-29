ABD Hazine Bakanlığı, her 6 ayda bir yayımlanması gereken "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunun Nisan 2019 sayısını, bir ay gecikmeli olarak paylaştı.

Hazine, izleme kriterini sadece Amerika'nın en büyük 12 ticaret ortağını değil, ABD ile 40 milyar doların üzerinde ikili ticarete sahip ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletti. Ayrıca, cari fazla eşiğini GSYH'nın yüzde 3'ünden yüzde 2'ye indirerek, izlenen ülkeler listesini de genişletti.

Trump yönetimi, raporda ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarının kur manipülatörü kriterlerinin karşılanmadığını ancak Çin de dahil olmak üzere dokuz ülkenin yakından izlenmesi gerektiği belirtildi.

İrlanda, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam, halihazırda izlenmekte olan Çin, Almanya, Japonya ve Güney Kore dörtlüsüne eklenirken, Hindistan ve İsviçre, ek inceleme kapsamındaki ülkeler listesinden çıkarıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ABD ticaret ortaklarının hiçbirinin kur manipülatörü olarak nitelenecek yasal kriterleri karşılamadığı belirtildi.

1988 yılında çıkan yasa kapsamında, ABD Hazinesi bir ülkeyi kur manipülatörü olarak tanımlayıp tanımlamayacağına dair ABD ile

ciddi ticaret fazlası, yüksek cari fazlası ve tek taraflı, kalıcı kur müdahalesine ilişkin kanıtlar olmak üzere üç ana kritere bakıyor. Kur manipülasyonu durumunda ilgili ülkeye çeşitli ticari yaptırımlar uygulanıyor.

1994 yılındaki Clinton yönetiminden bu yana hiçbir ABD Hükümeti, ticari ortaklarını kur manipülatörü olarak nitelemedi.

Donald Trump, seçim kampanyası boyunca yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçladığı Çin'i göreve geldiği ilk gün döviz manipülatörü ilan etme vaadinde bulunmuştu.