ABD'de seçim anketleri nasıl patladı?

Milyonlarca Amerikalı 59. başkanlık seçiminde, başkanlarının Cumhuriyetçi Donald Trump mı, Demokrat Joe Biden mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti. Sandıklar TSİ ile sabaha karşı kapanırken, yarış başa baş ilerliyor.
Seçim sürecinde birçok anket, Demokrat Joe Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını açıklamıştı. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Trump ipi göğüslemeye çok yakın.
Analistler 2016 seçimlerini hatırlatarak dikkatli olunmasını gerektiğini söylese de anket sonuçlarında Biden'ın az sayılmayacak bir farkla önde çıkıyordu. Peki anket şirketleri neyi gözden kaçırdı?
ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.
Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet ise; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Arizona. Şu an gelen verilere göre ise Cumhuriyetçi Donald Trump birçok salıncak eyalette yarışı önde götürüyor.
Seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerden belki de en önemlisi Florida. Burada oyların yüzde 96'sı açıldı, 29 delegeli Florida'da tüm delegeleri Trump kazandı.
10 delegeye sahip, Wisconsin oyların yüzde 61'i sayılırken, Trump bu oyların yüzde 51.6'sını kazandı.
Yine kritik eyaletlerden Pennsylvania'da oyların yüzde 51'i sayıldı ancak son verilere Trump önde gözüküyor. Bir diğer salıncak eyalet Michigan'da da oyların yüzde 48'i sayıldı ve burada da Trump önde. Kuzey Carolina'da oyların yüzde 95'i sayılırken, Trump yüzde 50.1 oyla önde.
Salıncak eyaletlerden bir diğeri olan Arizona'da ise Demokrat Joe Biden'ın önde. 11 delegeye sahip Arizona'da oyların yüzde 75'i sayıldı, Biden ise oyların yüzde 54'üne yakınını aldı.
2016'DA DA YANILMIŞLARDI
ABD'de anket şirketleri 2016 yılındaki seçimlerde de büyük bir yanılgıya uğramışlardı.
14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Hillary Clinton 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,2 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu.
Ancak 8 Kasım gecesi sandıklardan "sürpriz" sonuç çıktı ve Trump, kritik eyaletleri elde ederek başkanlık koltuğuna oturdu.
Özellikle genel duruşu Demokrat olan Michigan'da Trump'ın, Clinton'ı 10 bin 704 oyla geçmesi, bu tarz eyaletlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!