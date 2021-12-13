ABD'de felaketin ardından

Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Missisippi ve Tennessee'yi vuran kasırga felaketi geride çok ciddi can ve mal kayıpları bıraktı.
Felaketi haberturk.com'a değerlendiren Dış politika Uzmanı Ali Çınar "Kasırga 500 km'yi vuran uzun bir yolda çok hızlı olması nedeniyle altı eyaleti ciddi şekilde etkiledi" dedi. Çınar "ABD'de genel olarak kasırgalar okyanustan karaya doğru ilerliyordu, ancak bu kasırga farklı olarak karadan karaya gerçekleşti. Gece saatlerinde ansızın başlamasından dolayı da can kaybı fazla oldu" şeklinde konuştu.
100'ÜN ÜZERİNDE CAN KAYBI, MİLYARLARCA DOLARLIK ZARAR
Kasırgadan en fazla Kentucky eyaletinin etkilendiğini ifade eden Çınar, "Burada yaşayanlar arasında yaralı ya da can kaybı bildirilen bir Türk vatandaşımız yok, ancak bazı vatandaşlarımız Cuma gecesini çok büyük korkuyla geçirdiklerini belirttiler" dedi.
Kentucky Valisinin "ABD'nin en uzun ve en ölümcül can kaybı olabilir" açıklamasına dikkat çeken Ali Çınar, eyalette bazı kasabaların yüzde 75'inin yok olduğunu söyledi. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma ile hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Çınar "Kentucky eyaletinde can kaybının 100'ü geçeceği, maddi olarak da milyarlarca dolar zararla karşı karşıya olunduğu tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.
ANA NEDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Ali Çınar, Federal Acil Yönetim Kurumu Direktörü'nün "Artık bu çağda bu olaylar normalleşecek" yönünde bir açıklama yaptığını belirterek, kasırga felaketinin ana nedeninin iklim değişikliği olarak görüldüğünü söyledi. Dış Politika Uzmanı Ali Çınar önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeyi ziyaret edebileceğini de sözlerine ekledi.
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