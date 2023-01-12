ABD'de piyasaların merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 yükseldi. Piyasa beklentisi de enflasyonun yüzde 6.5 gelmesi yönündeydi. Söz konusu dönemde enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 5.7 oldu.

Aralıkta tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0.1 geriledi.

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 7.1 olarak açıklanmıştı. Aralık ayıyla beraber yıllık enflasyon Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Aralıktaki düşüşte akaryakıt fiyatlarının aylık olarak yüzde 9.4 gerilemesi etkili oldu. Fiyatlar geçen yılın aynı ayının ise yüzde 1.5 altına düştü. Buna karşılık gıda fiyatları aralıkta aylık yüzde 0.3 yükseldi.

HAZİRANDA 40 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti.

ABD'de yıllık enflasyonun 10 yıllık seyri (%):

Yıl Ocak Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Ekim Kas. Ara. 2012 2,9 2,9 2,7 2,3 1,7 1,7 1,4 1,7 2,0 2,2 1,8 1,7 2013 1,6 2,0 1,5 1,1 1,4 1,8 2,0 1,5 1,2 1,0 1,2 1,5 2014 1,6 1,1 1,5 2,0 2,1 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7 1,3 0,8 2015 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,5 0,7 2016 1,4 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 1,1 1,5 1,6 1,7 2,1 2017 2,5 2,7 2,4 2,2 1,9 1,6 1,7 1,9 2,2 2,0 2,2 2,1 2018 2,1 2,2 2,4 2,5 2,8 2,9 2,9 2,7 2,3 2,5 2,2 1,9 2019 1,6 1,5 1,9 2,0 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8 2,1 2,3 2020 2,5 2,3 1,5 0,3 0,1 0,6 1,0 1,3 1,4 1,2 1,2 1,4 2021 1,4 1,7 2,6 4,2 5,0 5,4 5,4 5,3 5,4 6,2 6,8 7,0 2022 7,5 7,9 8,5 8,3 8,6 9,1 8,5 8,3 8,2 7,7 7,1 6,5

EURO/DOLAR YÜKSELDİ

ABD enflasyonu Fed'in faiz kararında etkili olduğu için piyasalarda merakla bekleniyordu. Enflasyon verisi öncesi piyasa ağırlıklı olarak 1 Şubat'ta Fed'den 25 baz puanlık artırım gelmesini zaten bekliyordu. Ancak verinin beklentilere paralel gelmesiyle bu beklenti iyice güçlendi. Eğer enflasyon beklentileri aşsaydı 50 baz puanlık bir artırımın da yeniden masaya geleceği konuşuluyordu.

Bu sebeple veri öncesi 1.0750'den işlem gören Euro/dolar ilk anda veri sonrası 1.0830'a yükseldi.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102.8 seviyesinden 102.1'e geriledi.

Yurtiçinde dolar/TL veri sonrası 18.77-18.78 aralığındaki seyrini sürdürürken Euro/TL parite etkisiyle 20.21'den 20.34'e yükseldi.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan