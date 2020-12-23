Trump Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti. Trump, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği yazıda " Bu tasarı Rusya ve Çin'e bir hediyedir" dedi.
Savunma Bakanlığı'nın bütçesini 740 milyar dolar olarak belirleyen tasarının Kongre'de güçlü desteğe sahip olduğu bilinirken, son 60 yılda ilk defa bütçenin yasalaşmama ihtimali doğdu.
Trump Kongre'ye gönderdiği yazıda ayrıca 'tasarının ulusal güvenlik önlemlerini içermediğini', 'gazilere ve ordunun tarihine saygı göstermeyen hükümler içerdiğini' ve 'Amerika'yı ilk sıraya koyma çabalarıyla çeliştiğini' söyledi.
Temsilciler Meclisi ve Senatodan 3'te 2'den büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, tekrar Kongre'ye dönecek ve aynı çoğunluğu yakalarsa Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek.
YAPTIRIMLAR ZATEN UYGULANIYORDU
14 Aralık'ta ABD Hazine Bakanlığı da, Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin satın alınması nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamış, CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef almıştı.
Savunma bütçesinin veto edilmesi, Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımları bakımından bir önem teşkil etmiyor.
TASARIDA NELER VAR
Tasarının nihai halinde, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 635.5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu", 8.9 milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere 713.4 milyar dolar bütçe ayrıldı.
Bunun yanı sıra Enerji Bakanlığı bütçesi altında nükleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları için 26.6 milyar dolar bütçe belirlendi.
YAPTIRIMLAR HANGİ ŞARTLA KALDIRILIR
Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise şu şekilde belirtildi:
"Başkan yaptırım uyguladıktan sonra 1 yıl içinde Kongrenin gerekli komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra, Türkiye’den Türk hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231. bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir."
Tasarının 159. bölümünde ise yasalaşmasından sonra, 15 gün içerisinde Türk şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması istendi.
Savunma bütçesi tasarısında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölüm de yer aldı.
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